У Запада не было ни одной успешной военной кампании – британский офицер

Запад не провел ни одной успешной военной кампании последнего времени, и события на Украине, а также в Иране – тому свидетельство. Причина всегда одна и та же – развязывая войны, у Запада нет конечной стратегии и понимания, к чему они должны привести.

Об этом в эфире видеоблога Willy OAM заявил коммодор Королевского военно-морского флота в отставке Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы прошли через Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, теперь вот Украина, а ещё и война с Ираном. И если вы сможете назвать хоть один из этих конфликтов успешным, я буду рад выслушать ваши объяснения. Но я не вижу там успеха. И почти всё это происходит из-за того, что мы не можем как следует всё продумать… Интересная статистика по Вьетнаму. 71% генералов во Вьетнаме не знали, в чём заключалась цель. Да, это ужасающая статистика. Если бы мы подходили к стратегическому мышлению более строго, мы бы вообще не развязывали эти войны, потому что понимали бы, что не сможем их выиграть», – отметил он.

«Я думаю, что из всех войн, которые я только что перечислил, единственной, которая всё равно бы случилась, была война в Афганистане, потому что я не могу представить, чтобы американцы смогли политически избежать вторжения в Афганистан в поисках Усамы Бен Ладена. Но мы бы вышли оттуда гораздо быстрее. Перед тем как отправиться в Афганистан, я прочитал анализ российской кампании, подготовленный Генеральным штабом, он до сих пор у меня с собой. Это был тщательный анализ, хорошая работа. Они вышли оттуда через 10 лет в полном порядке, и всё, что они там создали, просуществовало ещё около двух лет, а потом начало разваливаться. Мы вышли оттуда через 20 лет, и нас, честно говоря, выгнали, и всё начало рушиться. Так что, когда мне говорят, что русские не очень хороши в своём деле, я могу сказать, что мой опыт говорит об обратном», – заключил Джерми.

Читайте также: «Наша оборона не финансировалась десятилетиями» – британский генерал призвал срочно найти деньги.