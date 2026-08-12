Истерика англосаксов в ООН: На стороне России воевать в СВО идут со всего мира!

Максим Столяров.  
12.08.2026 15:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, Спецоперация


Многие жители Глобального юга оказываются не прочь принять участие в СВО, чтобы помочь России бороться с западным колониализмом.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель США Дэн Негреа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие жители Глобального юга оказываются не прочь принять участие в СВО, чтобы помочь России...

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Американец уверяет, что пополнение на СВО рекрутируется не только на Ближнем Востоке или в Африке, но и под носом у США.

«Нам также известны заслуживающие доверия сообщения о том, что тысячи кубинцев отправились в Россию, чтобы воевать на Украине. Кубинский режим в очередной раз не смог защитить своих граждан – на этот раз от использования в качестве пешек в российско-украинской войне», – сказал Негреа.

В свою очередь, приглашенный на заседание британский продюсер-русофобка Шейда Кейран потребовала бороться с сетями российского рекрутинга.

«Россия вербует иностранных граждан в свою армию, используя представителей Ближнего Востока, Азии, Центральной Африки и других регионов. Мы выявили вербовщиков из разных стран.

Масштаб этой транснациональной сети по вербовке. Приблизительно 27 тысяч иностранных комбатантов было завербовано с 2022 года», – стращает британка.

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