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Многие жители Глобального юга оказываются не прочь принять участие в СВО, чтобы помочь России бороться с западным колониализмом.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель США Дэн Негреа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американец уверяет, что пополнение на СВО рекрутируется не только на Ближнем Востоке или в Африке, но и под носом у США.

«Нам также известны заслуживающие доверия сообщения о том, что тысячи кубинцев отправились в Россию, чтобы воевать на Украине. Кубинский режим в очередной раз не смог защитить своих граждан – на этот раз от использования в качестве пешек в российско-украинской войне», – сказал Негреа.

В свою очередь, приглашенный на заседание британский продюсер-русофобка Шейда Кейран потребовала бороться с сетями российского рекрутинга.