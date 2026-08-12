40-дневный план диктатора Зеленского вызвал нервный смех в эфире у полковника ВСУ

Игорь Шкапа.  
12.08.2026 16:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вопреки официальным заявлениям, Украина не в состоянии наносить критически урон российской экономике.

Об этом журналистке Людмиле Немыре заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки официальным заявлениям, Украина не в состоянии наносить критически урон российской экономике. Об этом...

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Ведущая заметила, что «мы запустили 40 дней принуждения России к остановке войны», что вызвало саркастический смех Машовца.

«Вы или я?..  Мы, если подразумеваем наше нынешнее руководство, скорее запустили соответствующую пиар-кампанию. Я не вижу мероприятий или каких-либо решений, шагов, которые бы в течение 40 дней привели кремлёвский режим к принятию решения о перемирии. Нет таких шагов. Пока нет возможности у Украины предпринять такие шаги», – сказал укро-полковник.

Он говорит, что, возможно, со временем, если у Украины появится своя баллистика, такой сценарий будет теоретически возможен.

При этом гость эфира предупреждает, что Россия не сидит сложа руки.

«Послушайте, о чём недавно рассказал генерал Скибицкий из ГУР МО, назвал целый ряд параметров производства дальнобойного вооружения в России, сколько они произвели, сколько произведут до конца этого года. Это всё полетит на наши головы», – тревожится Машовец.

По его словам, «похлопывания лёгонькими дронами не приводит к коренному изменению ситуации».

«Даже в сфере, по которой сейчас и работает Украина, по нефтеперерабатывающим предприятиям, заводам и так далее… То есть прилет пары дронов по 50-60 кг взрывчатки – это не прилёт баллистической ракеты с боевой частью в четверть тонны. Восстанавливать противник имеет возможность достаточно быстро это всё дело», – тяжело вздохнув, резюмировал Машовец.

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