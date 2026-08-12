Украина предложила перенести границу ЕС на линию фронта

Польская граница не справляется с огромным потоком людей с Украины.

Об этом в интервью каналу «Общественное» заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли проблему пересечения украинско-польской границы из-за неудобств на пропускных пунктах.

«Даже самый лучший пункт пропуска всегда будет преградой. Он не соединяет, а разделяет. Нам нужно как можно скорее предложить лучший вариант, в данном случае как можно быстрее интегрироваться с ЕС, чтобы эта граница исчезла. Это наша старая идея – перенести границу ЕС на линию фронта с Россией или границу с Россией. Тогда украинцам будет легко ездить в Польшу и другие государства ЕС», – рассуждал посол.

По его словам, до тех пор украинцы будут испытывать неудобства при пересечении границы.

«Возможно, ошибаюсь, но это где-то до 20 миллионов пересечений в год. Ни одна инфраструктура, созданная для десятков тысяч, с этим не справится. Это совокупно по всем пунктам пропуска на территории отрезка Польша Украина.

То есть мы имеем в десятки раз больше потребности, чем созданные пункты. Если посмотрите на транспортные пункты пропуска или на железнодорожные, они тоже в ожидании, потому что система не создана под это», – сетовал Боднар.