В перспективе Китай гораздо опаснее недальновидного Запада – эксперт Ширяев
Китайская политика мягкой экспансии рассчитана на десятилетия вперёд, и может быть потенциально опаснее агрессивного Запада, не видящего ничего дальше следующего избирательного цикла.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насчет китайцев, будут ли они пытаться шантажировать Россию. Давайте я вам так отвечу: теоретически, кошке Муське запрещается залезать на кровать.
Но она дожидается, когда свет выключится, потихонечку забирается, а дальше она понимает, что человек во сне не контролирует себя. И он ворочается, и его можно немножко так поддавливать, и освобождать себе место.
И человек по неволе освобождает место, которое она занимает. Использует сон человека как состояние, в котором можно его мягко, не спеша заставить принять удобную ей конфигурацию.
Вот и китайцы не будут шантажировать Россию. Африканцев они, может быть, могут шантажировать. С Россией шутки плохи будут», – объяснял Ширяев.
«А вот использовать свое влияние в части валюты, электроники, которую они сюда продают, могут. У нас зависимость вообще всей экономики от китайского импорта. Они могут это использовать. Не спеша: здесь чуть-чуть подвинуть, там чуть-чуть.
А российское правительство, оно будет как сонный человек. Через два-три года, через десять лет глядишь, уже кругом одни китайцы – и получили преференции и уникальные какие-то условия ведения бизнеса. Запросто такое может быть, без всякого шантажа.
Они мастера этой политики тонкой, которая настраивает вас на определенное поведение и имеет долгосрочное планирование на 20-30 лет вперед.
В отличие от Европы, которая дальше ближайшего выбранного цикла вообще ничего не видит. Они на 4 года планируют свои действия, а Китай – на 50 лет.
Это гораздо более опасная ситуация, кстати. Западу хоть можно атомной бомбой пригрозить, сказать, заткнись вообще. А здесь так не получится», – добавил он.
English version :: Читать на английском В перспективе Китай гораздо опаснее недальновидного Запада – эксперт Ширяев