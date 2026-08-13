В перспективе Китай гораздо опаснее недальновидного Запада – эксперт Ширяев

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Китайская политика мягкой экспансии рассчитана на десятилетия вперёд, и может быть потенциально опаснее агрессивного Запада, не видящего ничего дальше следующего избирательного цикла.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет китайцев, будут ли они пытаться шантажировать Россию. Давайте я вам так отвечу: теоретически, кошке Муське запрещается залезать на кровать. Но она дожидается, когда свет выключится, потихонечку забирается, а дальше она понимает, что человек во сне не контролирует себя. И он ворочается, и его можно немножко так поддавливать, и освобождать себе место. И человек по неволе освобождает место, которое она занимает. Использует сон человека как состояние, в котором можно его мягко, не спеша заставить принять удобную ей конфигурацию. Вот и китайцы не будут шантажировать Россию. Африканцев они, может быть, могут шантажировать. С Россией шутки плохи будут», – объяснял Ширяев.