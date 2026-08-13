В перспективе Китай гораздо опаснее недальновидного Запада – эксперт Ширяев

Максим Столяров.  
13.08.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 141
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Китайская политика мягкой экспансии рассчитана на десятилетия вперёд, и может быть потенциально опаснее агрессивного Запада, не видящего ничего дальше следующего избирательного цикла.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китайская политика мягкой экспансии рассчитана на десятилетия вперёд, и может быть потенциально опаснее агрессивного...

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«Насчет китайцев, будут ли они пытаться шантажировать Россию. Давайте я вам так отвечу: теоретически, кошке Муське запрещается залезать на кровать.

Но она дожидается, когда свет выключится, потихонечку забирается, а дальше она понимает, что человек во сне не контролирует себя. И он ворочается, и его можно немножко так поддавливать, и освобождать себе место.

И человек по неволе освобождает место, которое она занимает. Использует сон человека как состояние, в котором можно его мягко, не спеша заставить принять удобную ей конфигурацию.

Вот и китайцы не будут шантажировать Россию. Африканцев они, может быть, могут шантажировать. С Россией шутки плохи будут», – объяснял Ширяев.

«А вот использовать свое влияние в части валюты, электроники, которую они сюда продают, могут. У нас зависимость вообще всей экономики от китайского импорта. Они могут это использовать. Не спеша: здесь чуть-чуть подвинуть, там чуть-чуть.

А российское правительство, оно будет как сонный человек. Через два-три года, через десять лет глядишь, уже кругом одни китайцы – и получили преференции и уникальные какие-то условия ведения бизнеса. Запросто такое может быть, без всякого шантажа.

Они мастера этой политики тонкой, которая настраивает вас на определенное поведение и имеет долгосрочное планирование на 20-30 лет вперед.

В отличие от Европы, которая дальше ближайшего выбранного цикла вообще ничего не видит. Они на 4 года планируют свои действия, а Китай – на 50 лет.

Это гораздо более опасная ситуация, кстати. Западу хоть можно атомной бомбой пригрозить, сказать, заткнись вообще. А здесь так не получится», – добавил он.

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English version :: Читать на английском В перспективе Китай гораздо опаснее недальновидного Запада – эксперт Ширяев

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