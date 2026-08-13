Удары вглубь России не прекращаются. Единственный способ их остановить

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За непрекращающимися ударами по НПЗ и маркетплейсам России стоят США. Остановить это можно только решительной помощью Ирану.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, американские элиты рассчитывали на крах России после начала СВО, однако администрация Джо Байдена добиться этого не смогла.

«К концу правления Байдена выяснилось, что такими методами решить его не удаётся. Повторяю, не в том дело, что курс Байдена вёл к ядерному столкновению, а в том, что он оказался неэффективен, он не привёл к краху России. И, соответственно, перед Трампом возникла другая задача. Какими другими методами решить русский вопрос, если прямое давление нужного результата не даёт? Отсюда его звонок Путину, отсюда курс на переговоры», – сказал Шишкин.

По его мнению, стратегия Дональда Трампа была иной:

«Протянув руку, он сможет навязать России те условия прекращения конфликта, которые ставят РФ в полную зависимость от воли Соединённых Штатов».

Это же Трамп пытался провернуть и на Аляске:

«Он всё время пытался выкручивать руки. Нужно было, чтобы Россия согласилась на те условия, которые делают её зависимой от Соединённых Штатов. Не получилось. Через мирные переговоры добиться капитуляции России он не смог. Мы не знаем, что там конкретно говорили в Анкоредже, но, судя по тому, что и та, и другая сторона говорили, – это было не то, что было нужно Трампу. Это не означало, что Россия оказывается в его зависимости», – пояснил Шишкин.

Поэтому затем для давления на Кремль была подключена агентура ЦРУ и начаты удары вглубь России.

«Выход на арену дальнобойных систем: ракет, беспилотных летательных аппаратов… Трамп с лёгкостью, как только такая возможность появилась, стремительно примкнул к общей линии остальных западных стран».

По мнению Шишкина, американцы будут настроены на честные и равноправные договоренности с Россией только тогда, когда она сможет создать непосредственную угрозу их безопасности.

«Прямая открытая поддержка Ирана. Прямое заявление о том, что это – агрессия Соединённых Штатов, и Россия, как член Совбеза, ответственный за поддержание мира и порядка, помогает жертве агрессии, поставка Ирану новейших и сильнейших систем вооружений. Да, они сейчас нам самим нужны, это понятно. Но эти вооружения мы не можем использовать, не выходя на новый виток эскалации. А вот поставка российских ракет, российских зенитных комплексов Ирану открытая, подчёркиваю, поставка, она в корне меняет ситуацию… Когда российские комплексы, принадлежащие уже Ирану, начнут на следующем витке конфликта сбивать новейшие американские самолёты, а ещё лучше — топить американские корабли, Трамп, который, повторяю, один из самых сильных и здравомыслящих политиков Соединённых Штатов, быстро поймёт, что ситуация идёт в совершенно другом ключе. Иного способа, кроме как договариваться с Россией, у него нет. И тогда за столом переговоров будет совершенно другой расклад карт. Но это может произойти только в том случае, если Россия создаст с помощью Ирана прямой вызов безопасности Соединённых Штатов», – заявил Шишкин.

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