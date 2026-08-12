«Произвести невозможно»: в Киеве назвали проект Freya не реализуемым «технологическим фэнтези»

Вадим Москаленко.  
12.08.2026 23:28
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Страны Запада отказываются помогать Украине в создании собственной антибаллистики, а сам Киев с этой задачей никогда не справится.

Об этом на своём канале заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада отказываются помогать Украине в создании собственной антибаллистики, а сам Киев с этой...

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«Проект Freya – это технологическое фэнтэзи, которым занимаются под руководством пана Штилермана. Они на днях сообщили, что первый международный интеграционный трек проекта Freya завершён.

Что это означает – непонятно. Они организовали внутри проекта какой-то трек, и уже успешно его завершили. Хотя это не приближает нас к ракете.

Прототип европейской системы ПВО Freya они обещают в первой половине 2027 года. Прототип – это собранный на коленках продукт, но до завершения там как до неба. Прототип обычно вообще готовят на компьютере, не обязательно в металле», – сказал Рачинский.

«А производство, скорее всего, невозможно. Штилерман и его люди чётко сказали, что в Европе не готовы помогать его компании. Там множество преград: бюрократических, технологических, организационных. Никто в Европе не готов заниматься этим всерьёз, хотя пресс-конференций – сколько угодно.

А Штилерман нам сообщает, что происходит какой-то международный трэк. У всего нашего государства такой подход к делу: на первом этапе освоить деньги, и начать выполнять какие-то треки. А потом всё замирает, и перестают вспоминать», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Произвести невозможно»: в Киеве назвали проект Freya не реализуемым «технологическим фэнтези»

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