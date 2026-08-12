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Страны Запада отказываются помогать Украине в создании собственной антибаллистики, а сам Киев с этой задачей никогда не справится.

Об этом на своём канале заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект Freya – это технологическое фэнтэзи, которым занимаются под руководством пана Штилермана. Они на днях сообщили, что первый международный интеграционный трек проекта Freya завершён. Что это означает – непонятно. Они организовали внутри проекта какой-то трек, и уже успешно его завершили. Хотя это не приближает нас к ракете. Прототип европейской системы ПВО Freya они обещают в первой половине 2027 года. Прототип – это собранный на коленках продукт, но до завершения там как до неба. Прототип обычно вообще готовят на компьютере, не обязательно в металле», – сказал Рачинский.