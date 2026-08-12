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Посол ЕС в России Ролан Галараг постоянно слышит (в своей голове?) заявления российских официальных лиц о предстоящей войне с Европой.

Об этом он рассказал телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу возможной эскалации я хотел бы в первую очередь сказать, что я читаю заявления российских официальных лиц. Я хотел бы четко заявить, что у Евросоюза нет никаких планов, интересов и намерений начинать войну с Россией. Ничего подобного. Я говорю об этом, потому что российский официальные лица чуть ли не каждый день заявляют, что ЕС является партией войны. Это абсолютно не соответствует действительности», – уверял Галараг.

Дипломат не привел конкретных примеров заявлений российских политиков и «забыл», что министр обороны Германии Борис Писториус назначил войну с Россией на 2029 год, а начальник генштаба сухопутных войск вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер — на 2027-й. Похожие заявления звучали и от высокопоставленных военных Франции.