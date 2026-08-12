«И в мыслях нет таких планов!» – посол ЕС в РФ убаюкивает Москву обещаниями не нападать на Россию
Посол ЕС в России Ролан Галараг постоянно слышит (в своей голове?) заявления российских официальных лиц о предстоящей войне с Европой.
Об этом он рассказал телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу возможной эскалации я хотел бы в первую очередь сказать, что я читаю заявления российских официальных лиц. Я хотел бы четко заявить, что у Евросоюза нет никаких планов, интересов и намерений начинать войну с Россией. Ничего подобного.
Я говорю об этом, потому что российский официальные лица чуть ли не каждый день заявляют, что ЕС является партией войны. Это абсолютно не соответствует действительности», – уверял Галараг.
Дипломат не привел конкретных примеров заявлений российских политиков и «забыл», что министр обороны Германии Борис Писториус назначил войну с Россией на 2029 год, а начальник генштаба сухопутных войск вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер — на 2027-й. Похожие заявления звучали и от высокопоставленных военных Франции.
«России нет смысла ввязываться в новую войну. Она и так увязла в войне, которая идет пятый год. Зачем ей начинать еще одну. С военной точки зрения нет смысла, с политической – тоже. Последствия такого шага были бы абсолютно невообразимыми.
Я надеюсь, что власть в России достаточно рациональна, чтобы это понять и не рассматриваю эскалацию с высокой степенью вероятности. Но мы, естественно должны быть готовы к любому развитию событий.
Именно поэтому мы сейчас занимаемся укреплением своей обороноспособности. Но не надо думать, что мы готовимся на кого-то напасть. Все как раз наоборот», – лицемерно увещевал Галараг.
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