Бортник отмерил Украине минимум и максимум времени для продолжения сопротивления

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Ресурсов продолжать войну у Украины хватит ещё на 1,5 или 4 года, после чего… либо НАТО придётся вступать в войну, либо Киеву – капитулировать.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на морях поменялась из-за того, что война на истощение на Украине вступает в термальную фазу. Такого уровня противостояние может продлиться ещё, максимум, 4 года. Ресурсов у сторон, по нашим оценкам, максимум на 4 года, минимум – на 1,5 года», – утверждает Бортник.