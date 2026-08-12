Бортник отмерил Украине минимум и максимум времени для продолжения сопротивления

Вадим Москаленко.  
12.08.2026 20:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ресурсов продолжать войну у Украины хватит ещё на 1,5 или 4 года, после чего… либо НАТО придётся вступать в войну, либо Киеву – капитулировать.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ресурсов продолжать войну у Украины хватит ещё на 1,5 или 4 года, после чего…...

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«Ситуация на морях поменялась из-за того, что война на истощение на Украине вступает в термальную фазу. Такого уровня противостояние может продлиться ещё, максимум, 4 года.

Ресурсов у сторон, по нашим оценкам, максимум на 4 года, минимум – на 1,5 года», – утверждает Бортник.

«Дальше ресурсы закончатся, и в эту войну или вступят союзники сторон, чтобы она продолжилась… Или эта война будет завершаться, исчерпываться.

Причём, каждый надеется, что первым от усталости упадёт противник, и каждый играет в эту войну на истощение. Именно с этим я связываю нынешнее обострение», – добавил он.

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