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Надежды прозападной оппозиции на внутренние потрясения в России не оправдались.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил бежавший из России телеведущий-иноагент и террорист Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киселев говорит, что с оптимизмом воспринял то, что из России после начала СВО выехали многие либералы.

«Но очень многие из уехавших, в том числе людей, которые занимались политической, общественной деятельностью, не предполагали, что это надолго. Очень многие жили в иллюзии, что сейчас начнутся протесты, что люди начнут выходить на улицу, организовываться, создавать какие-то антивоенные организации, кружки, ячейки на местах», – сокрушается Киеселев.

Еще больше он недоволен, что «сейчас очень многие люди пересматривают свои взгляды».

«Поначалу многие политики оппозиционного антипутинского антивоенного направления всё-таки учитывали то, что им, быть может через несколько месяцев, максимум – год придётся общаться со своими избирателями. А избиратели разные. У некоторых избирателей есть ложные патриотические настроения, желание сплотиться вокруг флага. Вот вся эта, извините, мутота про наших мальчиков, которые где-то там без тёплых носочков в окопах замерзают и всё такое прочее…», – высказался подонок.

Ведущий, киевский политтехнолог Сергей Гайдай, прервал его, заметив, что сейчас «всё сменилось на завывание» в духе, мол, понимаем, когда бьют по военным целям, но зачем атаковать бизнес, имея в виду позицию беглого бизнесмена-иноагента Евгения Чичваркина.

Киселев призвал не обобщать, сказав, что те, с кем он общается, так не считает.