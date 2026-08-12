«Русские не меняются. Я никогда не вернусь в Россию» – иноагент Киселёв «морально готов» к погребению в ЕС

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В России появляются ролики, в которых люди признают экономические трудности, с которыми они сталкиваются, но тем не менее не винят российскую власть.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил бежавший из России телеведущий-иноагент Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот я ни разу не видел ни одного практически ролика, в котором люди бы говорили: «Надо эту войну заканчивать. Потому что если мы не закончим войну, мы так и будем стоять в очередях или наблюдать за столбами дыма, которые

поднимаются», – плачется Киселев.

В свою очередь, ведущий, киевский политтехнолог Сергей Гайдай, заметил, что один такой ролик он якобы видел.

«И то мне моя жена сказала, скорее всего, это наш ролик украинский, который сымитирован. Там женщина говорила, вот, смотрите, до чего довёл Путин, пора уже его на фиг свергать и так далее, и так далее, и так далее», – рассказал Гайдай.

Он спросил у своего собеседника, верит ли тот, что Россия в будущем изменится настолько, что антипутинская иммиграция захотела бы вернуться домой.