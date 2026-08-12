Британия будет снабжать ВСУ своими реактивными дронами
Британия уже потратила на оружие для ВСУ более 13 миллиардов фунтов стерлингов, и сейчас готовит почву для того, чтобы передать ВСУ свои новые реактивные дроны Brakestop для ударов по России.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постоянного представителя РФ в организации Мария Заболоцкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конфликт на Украине был срежиссирован и продолжается и разжигается странами Запада, которые так якобы беспокоятся о правах лиц, затронутых конфликтом.
Среди этих стран видное место занимает Великобритания – еще в 2016 году она подписала с Киевом меморандум о сотрудничестве в военной сфере. Британия приступила к подготовке украинских военных.
В этой связи неудивительно, что весной 22-го года, когда в ходе стамбульских переговоров параметры мирного урегулирования были практически определены, Борис Джонсон сорвал соглашение и отдал приказ Киеву вести боевые действия.
Сейчас представитель Великобритании говорит о деэскалации. А где было это заявление в 2022 году?», – возмущалась Заболоцкая.
«Лондон является одним из крупнейших поставщиков оружия для ВСУ и уже истратил на эти цели более 13 миллиардов фунтов стерлингов. С 2024 года он реализует проект Brakestop, в рамках которого сейчас тестируются дальнобойные британские системы.
Сегодняшнее мероприятие – это попытка оправдать применение этих систем против России и ее гражданского населения. В 2020 году Британия подписала с Украиной соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве, а в 2024 году соглашение о сотрудничестве в области безопасности.
Думаю, в этом зале нет тех, кто думает, что это формы благотворительности. На Украине проводится исторически выверенная колониальная политика, и украинцы должны завоевать свое место, стать подмандатной территорией», – добавила дипломат.
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