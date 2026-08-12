Украинский посол призвал соотечественников в Польше «не светить» дорогими тачками и долларов пачками

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Поведение украинских богатеев в Польше шокирует местных жителей.

Об этом в интервью каналу «Общественное» заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая заметила, что в Польше очень часто выражают недовольство ведущими шикарный образ жизни украинцами – люксовые машины и дорогие развлечения, напомнив, как поляки пришли в ярость, когда украинец заехал на своем автомобиле в заповедную зону.

«Я думаю, те наши граждане, которые находятся в Польше, прекрасно знают, как себя вести, потому что то, что в Украине может выглядеть как проявление

достатка или, как у нас говорят, показать себя, то в Польше это воспринимается отрицательно», – сказал Боднар.

Он говорит, что 90% украинцев в этой стране отнюдь не жируют, однако на богатых украинцах в Польше фокусируется все внимание.