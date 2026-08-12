Неовласовцы из РДК: «Все россияне подлежат истреблению»

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Русские якобы не смогли стать нацией, их место заняли россияне, которых следует ликвидировать.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил Василий Кирющенко, идеолог воюющей в составе ВСУ объявленной в РФ неонацистской и террористической группировки РДК, формируемой из предателей России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские, допустим, нацией не стали, а вот россиян нацией сделали. О том, что русские как этнос ущербные – это сказать сложно, потому что русские как этнос, они, во-первых, не стали нацией, у них нет политической элиты. И от того русских, в общем-то, никто и не представляет», – рассуждал неонацист.

При этом он утверждает, что «россияне и их элиты – это люди первого сорта в Российской Федерации».

«Вот эти люди, они, безусловно, ущербны. И мало того, они, в общем-то, подлежат истреблению во многом», – заявил неовласовец.

По его словам, этих людей невозможно переубедить.