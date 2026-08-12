«Зеленский ни на что не годен! Пусть уходит вон с должности» – Рачинский

Вадим Москаленко.  
12.08.2026 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В отсутствии антибаллистических ракет на Украине виновато киевское руководство во главе с узурпатором Зеленским, который слишком бездарен для работы президентом.

Об этом на своём канале заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отсутствии антибаллистических ракет на Украине виновато киевское руководство во главе с узурпатором Зеленским,...

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«Зеленский заявил, что поставки ракет для ПВО сократились втрое в сравнении с 2025 годом… И кто в этом виноват? Миссия главнокомандующего в том, чтобы защищать украинцев. А чтобы их защищать, нам нужны эти ракеты.

Так почему их нет, и кто в этом виноват? Ясное дело – тот, кто командует. Зеленский должен признать, что не обеспечил нас ракетами, а следующем шагом – уйти с должности», – сказал Рачинский.

«Потому что он ни на что не способен. Ни убедить кого-то на конкретные действия, ни подписать работающее соглашение, ни купить ничего, несмотря на гигантские суммы, которые мы получаем со всего мира.

То есть, он расписался в своей недееспособности во время войны. Но для него всё выглядит по-другому. Он обвиняет партнёров, что они сократили поставки ракет для того, чтобы давить на Украину. Вот оно как, оказывается!», – возмущенно добавил он.

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English version :: Читать на английском «Зеленский ни на что не годен! Пусть уходит вон с должности» – Рачинский

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