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В отсутствии антибаллистических ракет на Украине виновато киевское руководство во главе с узурпатором Зеленским, который слишком бездарен для работы президентом.

Об этом на своём канале заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский заявил, что поставки ракет для ПВО сократились втрое в сравнении с 2025 годом… И кто в этом виноват? Миссия главнокомандующего в том, чтобы защищать украинцев. А чтобы их защищать, нам нужны эти ракеты. Так почему их нет, и кто в этом виноват? Ясное дело – тот, кто командует. Зеленский должен признать, что не обеспечил нас ракетами, а следующем шагом – уйти с должности», – сказал Рачинский.