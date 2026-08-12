Боевики бандформирования «Полиция Косово» ради забавы привязали к дереву и пытали пожилого серба

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В косовском селе Дрен трое боевиков так называемой «косовской полиции» вломились в дом к пожилому сербу Ненаду Рашковичу под предлогом поиска огнестрельного оружия.

Ничего не найдя, албанские бандиты вывезли несчастного в лес и начали истязать, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал сам потерпевший, боевики вломились к нему в дом и потребовали сдать ружьё. Когда тот ответил, что у него его нет, они повалили его на кровать и стали избивать. После заявили, что вернутся вечером и велели приготовить оружие к сдаче.

Оружия Рашкович, естественно, из воздуха слепить не смог, и в ходе второго налёта боевики надели на него наручники, вывезли в лес, привязали к буковому дереву, засунули тряпку в рот и принялись избивать водяным шлангом. После экзекуции несчастного оставили связанным, а сами уехали, но через какое-то время вернулись за ним.

«Они вывезли меня на дорогу и бросили на асфальте, и я пошел домой. Медленно, очень медленно. Когда я добрался до дома, началась боль. Они ворвались в дом, запугивали моего сына, издевались над моей женой, спрашивали: «Хотите, чтобы мы силой увезли вас в Албанию?». Моя жена – албанка», – рассказал Ненад изданию KosovoOnline.

Избитого поначалу доставили в медицинский центр сербского анклава Зубин-Поток, а оттуда – в более оборудованный и крупный клинико-больничный центр «Косовская Митровица».

«Пациент поступил с травмами головы и грудной клетки, множественными травмами, помещен в отделение интенсивной терапии с переломом девятого ребра с левой стороны. Учитывая тяжесть травм, в его лечении задействовано большое количество врачей, целая команда, включая хирургов, анестезиологов, ортопедов, терапевтов (учитывая повышенное артериальное давление), психиатров и неврологов. Он останется в отделении интенсивной терапии, поскольку его состояние здоровья нестабильно», – рассказал директор медицинского заведения Златан Элек.

Мэр сербского анклава Северная Митровица Милан Радоевич сегодня заявил, что этот случай является кульминацией террора так называемой «косовской полиции» против сербов и отмечает, что местные сербы опасаются открытия главного моста через реку Ибар, условно делящую город Косовская Митровица на сербскую северную и южную албанскую части для движения транспорта. Это откроет путь для дальнейших преследований сербов на севере Косово и Метохии.