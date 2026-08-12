«В НАТО налицо раскол: далеко не все хотят воевать с Россией» – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны-члены НАТО разделились на три крупных группы, из которых только одна выступает за продолжение антироссийской войны любой ценой.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«НАТО разделен как минимум на три группы в своем отношении к России. Одна группа европейской части НАТО, особенно это северная часть, выступает за продолжение противостояния с Россией до её истощения, до её поражения в войне. Это может иметь несколько фаз. Может иметь российско-украинскую фазу, российско-польскую фазу или российско-балтийскую фазу. Этой группе всё равно. Они выступают за истощение, нанесение исторического, стратегического поражения. Другая группа стран НАТО выступает за сдерживание. Это группа, которая говорит: давайте мы вооружимся хорошо, превратимся в дикобраза, но воевать с Москвой не будем. И поддерживать войну с Москвой не будем. Но так вооружимся, чтобы в Москве не было повадно. Чтобы она не наступала на наших союзников, не трогала наши зоны влияния», – сказал Бортник.