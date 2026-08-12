«Докажи, шо помираешь!» Новые правила госпитализации (утилизации) украинцев
Украинский минздрав принял новый «унифицированный» стандарт госпитализации пациентов. Теперь опасный диагноз не является главным основанием для отправки на больничную койку. Упор делается якобы на «уровень риска и клиническую необходимость».
В бюрократическом опусе прописали требования к плановой и срочной госпитализации. Смысл следующий: какой бы у пациента ни был катастрофический диагноз, если самых выразительных симптомов критического состояния нет (читай, артистических данных, как у Зеленского), хай лечится дома.
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Вся ответственность теперь возлагается на врача, дающего направление в больницу. Обычно это семейный врач. Он должен трепетать и трястись. Ведь если на основании нового стандарта в приемном отделении откажут, а с пациентом что-то случится, ему могут грозить судебные разбирательства.
С другой стороны, ему могут предъявить претензии в неправомерной деятельности недовольное начальство и проверяющие из минздрава. А дальше – обвинения в растрате госсредств (содержание пациента в палате) и возможной коррупции ( а ну как умирающий старичок отдал ему свои копейки за продление жизни?).
Но и старичок обязан доказать, что его диагноз (например, пост-инфарктное состояние после перенесенной операции на сердце, когда требуются реабилитации в стационаре несколько раз в году) не позволяет ему обходиться только домашними или амбулаторными процедурами.
А как доказывать? Говорить: «Доктор, мне очень больно?» Так ведь доктор может и не поверить. Боясь обвинений во взяточничестве, начнет требовать задокументированных доказательств. И хорошо, если у старичка хватит сил и возможностей их предоставить…
Впрочем, «критерии» дают врачу гораздо больше «законных» оснований для отказа, чем для отправки в стационар. И здесь все будет зависеть от его совести и гуманности.
Вот что говорит по данному поводу наш старый знакомый, русский киевлянин и пенсионер Олег, который недавно столкнулся с реалиями госмедицины:
«Хороших, добрых врачей в государственных лечебницах еще очень много. Но, получается, их ставят в такую ситуацию, чтобы они становились нехорошими. Вот я недавно побывал на рентгене. Медсестра гнала всех стариков в шею. Помните, как в фильме Рязанова «Небеса обетованные»: «А ну-ка, говна собачьи, с подскоком!». Так с подскоком я и сделал рентген, результатов которого потом так и не увидел. Мне просто сказали, что все в порядке, и амба.
А потом ещё сдал анализ крови, показавший результаты, абсолютно противоположные предыдущему. В лаборатории мне объяснили: какие к нам претензии, у нас реактивов не хватает! Короче: всех этих прелестей Зе-шайке показалось мало, теперь она решила ещё и за госпитализации взяться».
Но запрет госпитализации для страждущих будет куда посерьезнее липового рентгена или анализов. И тем не менее власть в лице минздрава всерьез на него нацелилась. Есть ли тут некая глубинная причина?
Олег считает, что причин три. Первая, она же главная, – выполнение плана по сокращению населения. Вторая – создание новой коррупционной схемы, при которой пациенты платят за размещение в больницах, а откаты собираются и идут далее пакетами наверх. Приблизительно, как с патрульными полицаями, которые «окучивают» каждый свой участок, а потом сбрасываются и пополняют закрома высшего руководства.
И третья – аппетиты ТЦК, коим Зельц поставил задачу изыскать любые возможности либо могилизировать даже тяжко больных, либо драть с них громадные взятки, чтобы в итоге на Банковую отправлялась масштабная дань.
В этом с Олегом согласен еще один наш респондент, экс-военком Андрей. Он поддерживает связь с бывшими коллегами и говорит, что к ним уже поступают «ценные указания» по подготовке к рейдам на станции скорой помощи. Там людоловы будут проверять «целесообразность» отправки в стационары лиц мужского пола.
«Страшно представить, в какие мытарства для больных могут превратиться такие «проверки». Особенно если учесть, что проводить их будут мордовороты-уголовники, которых Зельц разрешил набирать в ТЦК…», – ужасается Андрей.
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