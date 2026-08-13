На фоне нашей катастрофы померкли все бедствия ХХ века – украинский политолог

Не исключено, что по итогам войны с Россией счет погибших украинцев уже пошел на миллионы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт говорит, что в любой войне есть максимально допустимый коэффициент потерь, за которым даже победа не будет оцениваться как позитив.

Он отмечает, что диктатор Владимир Зеленский откровенно врет, когда заявляет, что Украина потеряла на войне около 50 тысяч человек.

«Число погибших уже оценивается не в десятки, а уже в сотни тысяч, возможно, миллионы погибших. Понятное дело, что не бывает такого, что с одной стороны потеря 50 тысяч, а другая сторона, как объявляется, потеряла полтора миллиона условно. Нет такого в современной войне, разве что только в компьютерных играх, в которые очень любят играть Зеленский, Фёдоров и прочие представители украинского политического класса», – заявил эксперт.

Еще более ужасны, по его мнению, непрямые потери от боевых действий – шокирующие темпы сокращения населения, куда входит как вымирание, так и бегство из страны. Аналитик подчеркнул, что ни одно государство в мире, кроме Украины, не переживало подобного рода катастрофу, когда из 52 миллионов населения в начале 90-х осталось немногим более 20.