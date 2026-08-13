Выводы в украинском эфире: «Тупика нет. Россия умеет бить десятилетиями в одну точку»

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Даже если Россия согласиться закончить войну по текущей линии фротна, для это уже будет победой

Об этом в беседе с блогером Сергеем Иваницким заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий стал оппонировать экс-главкому ВСУ Валерию Залужному относительного того, что война зашла в тупик.

«С точки зрения, возможно, двух-трех лет – да, но дальше возможен прорыв, потому что Россия умеет бить в одну точку десятилетиями. Поэтому я, честно говоря, тупик не вижу. Им таков ритм, такая война абсолютно на руку», – заявил Иваницкий.

Дроздов согласился в той части, что «вечная война выгодна России», поскольку у нее появляется больше шансов.

«Она, в принципе, уже 20% территории взяла. То есть на отметке минус 20% оккупации она может в любой момент закончить войну. И это для нее уже будет типа победой», – отметил галичанин.

По его словам, Владимир Путин за счет украинской территории будет создавать промежуточный буфер между Россией и Западом.

При этом Дроздов сокрушается, что Украина сразу же после развала СССР не взяла курс на НАТО и ЕС.

«Это был мировоззренческий выбор нашей Компартии, за которую проголосовали дебилы дурашные в 91-м году и голосовали вплоть до 2014-го. Во время аннексии у нас вообще фракция коммунистов еще сидела в парламенте. Стыдоба страшная… Это показатель, понимаете. Мы назвали себя буфером, вели себя как буфер. Мы говорили: «Мы внеблоковая, мы нейтральная, мы ни туда, ни сюда». Мы раздуплились лишь где-то в 14-м-15-м году, когда потеряли Крым и Донбасс. Только тогда пришла мысль, что, знаете, может, мы где-нибудь в Европу», – возмущается Дроздов.

О том, что потеря Крыма и Донбасса как раз связана с курсом на НАТО и ЕС, львовский русофоб пока что не додумался.