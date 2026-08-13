Украина заявила о теракте в Севастополе – убийстве бывшего командира подлодки «Запорожье»

Виктор Орлов.  
13.08.2026 12:04
  (Мск) , Севастополь
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Крым, Россия, Севастополь, Терроризм, Украина


Украинские СМИ сообщают, что в Севастополе убит бывший командир подлодки «Запорожье», перешедший в 2014 году на сторону России.

Взрывчатка была заложена во дворе жилого дома на Столетовском проспекте. Местные паблики утверждают, будто бы устройство привела в действие женщина, которая стояла неподалёку. Скрыться ей не удалось – её задержали жильцы.

Украинские СМИ сообщают, что в Севастополе убит бывший командир подлодки «Запорожье», перешедший в 2014...

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«Погиб офицер, исполнитель задержан», – подтвердил координатор движения «Крымский Смерш» Александр Талипов.

«Враг активизировался, проводит диверсионную деятельность в тылу. Благодарю наших бдительных граждан, которые задержали предполагаемого диверсанта», – комментирует участник СВО депутат заксобрания Севастополя Максим Дроздов.

Буквально в нескольких сотнях метров от места нынешнего ЧП украинские террористы в 2024 году подорвали одного из командиров Черноморского флота.

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English version :: Читать на английском Украина заявила о теракте в Севастополе – убийстве бывшего командира подлодки «Запорожье»

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