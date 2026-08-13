В Киеве угрожают сделать выборы на новых территориях «опасными для людей»

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Украина бросит все силы на то, чтобы сорвать выборы в России, особенно в новых регионах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пройдёт время, всё забудется, а фраза «мы провели там выборы» будет первый серьёзный шаг в легализации принадлежности территорий, где они будут это делать. Потому что мы не можем там провести выборы, а они – могут. Поэтому именно это должно быть фокусом внимания Украины и всей нашей работы. На то, что будет в Москве, мы повлиять не можем. Хотя, этот фарс требует внимания и в киберпространстве. Но в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – это должно быть в фокусе внимания, и с привлечением всех механизмов», – сказал Чалый.