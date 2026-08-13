В Киеве угрожают сделать выборы на новых территориях «опасными для людей»
Украина бросит все силы на то, чтобы сорвать выборы в России, особенно в новых регионах.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Пройдёт время, всё забудется, а фраза «мы провели там выборы» будет первый серьёзный шаг в легализации принадлежности территорий, где они будут это делать. Потому что мы не можем там провести выборы, а они – могут.
Поэтому именно это должно быть фокусом внимания Украины и всей нашей работы. На то, что будет в Москве, мы повлиять не можем. Хотя, этот фарс требует внимания и в киберпространстве.
Но в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – это должно быть в фокусе внимания, и с привлечением всех механизмов», – сказал Чалый.
«Мы не можем допустить, чтобы туда поехали так называемые наблюдатели. Эта работа должна была начаться ещё вчера. На нашей территории, которая сейчас временно под оккупацией, никаких новых преступлений не может быть. А выборы – это преступление.
И мы должны не только делать какие-то заявления, а чётко дать понять, что это опасно – на оккупированных территориях что-то проводить и подставлять людей под то, что они могут погибнуть», – угрожает бандеровский дипломат.
English version :: Читать на английском В Киеве угрожают сделать выборы на новых территориях «опасными для людей»