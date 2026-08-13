«Ручная собачка Санду» отважно вступила в бой с русским языком

Елена Острякова.  
13.08.2026 12:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 313
 
Дзен, Молдова, Политика, Русофобия, Скандал


Молдавский министр обороны Анатолий Носатый демонстративно прервал на пресс-конференции журналистку, которая попыталась задать ему вопрос на русском языке.

«Я вас не понимаю», – презрительно заявил он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Молдавский министр обороны Анатолий Носатый демонстративно прервал на пресс-конференции журналистку, которая попыталась задать ему...

Когда же журналистка перешла на румынский, министр изобразил благожелательную улыбку.

На пресс-конференции Носатый рассказал, что РФ «продолжает представлять угрозу безопасности Молдовы».

Примечательно, что молдавский министр в 1987 – 1990 годах обучался в Республиканской школе-интернате им. М. В. Фрунзе с углубленным изучением русского языка, а в 1990 – 1992 годах – в Высшем Военно-инженерном училище в Киеве и в Военном институте в Одессе.

На официальном сайте молдавского правительства указано, что Носатый владеет румынским, русским и английскимязыками.

«Даже тут соврал», – иронично констатировал журналист Дмитрий Чубашенко.

«Хорошо бы, чтобы этому «непонимающему» зарплату, которая ему начисляется с налогов русскоговорящего населения – удерживали. Ставлю на то, что на русском он болтал бы чище и чаще Пушкина», – уверен гражданский активист Вячеслав Жуков.

«Чего ещё можно ожидать от ручной собачки Санду? Удивительно, как люди, попавшие в ряды нынешней власти, вместе с должностями будто обретают амнезию и теряют критическое мышление», – возмущается лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя презрительно предложил Носатому «зигануть», но обратился по поводу инцидента напрямую к его начальнику – премьер-министру Василе Тофану, ссылаясь на предвыборные обещания президентки Майи Санду.

«Вы поощряете в своём кабинете министров таких русофобов, как Носатый? А госпожа Санду на выборах обещала защищать русский язык и права русскоязычных граждан», – пишет Цырдя.

Руководитель молдавского Национального комитета «Победа» Алексей Петрович увидел в выходке министра не просто хамство, а угрозу национальной безопасности.

«Смесь экстаза, самодовольства и неприкрытого цинизма. Отдаст ли человек с такими психо комплексами приказ о «принуждении к миру» регионов, где плохо владеют государственным языком или вообще не относят румынский язык к числу государственных? Ответ ищите в гримасе оберста Носатого», — отметил Петрович.

Его успокаивает политолог Корнелиу Чуря.

«Вся эта боевитость полковника Носатого, скорее, пародийна и неубедительна. И есть ощущение того, что министр Носатый может успешно воевать только против молоденьких журналисток на пресс-конференциях», – написал он.

Метки:

English version :: Читать на английском «Ручная собачка Санду» отважно вступила в бой с русским языком

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора