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Молдавский министр обороны Анатолий Носатый демонстративно прервал на пресс-конференции журналистку, которая попыталась задать ему вопрос на русском языке.

«Я вас не понимаю», – презрительно заявил он.

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Когда же журналистка перешла на румынский, министр изобразил благожелательную улыбку.

На пресс-конференции Носатый рассказал, что РФ «продолжает представлять угрозу безопасности Молдовы».

Примечательно, что молдавский министр в 1987 – 1990 годах обучался в Республиканской школе-интернате им. М. В. Фрунзе с углубленным изучением русского языка, а в 1990 – 1992 годах – в Высшем Военно-инженерном училище в Киеве и в Военном институте в Одессе.

На официальном сайте молдавского правительства указано, что Носатый владеет румынским, русским и английскимязыками.

«Даже тут соврал», – иронично констатировал журналист Дмитрий Чубашенко.

«Хорошо бы, чтобы этому «непонимающему» зарплату, которая ему начисляется с налогов русскоговорящего населения – удерживали. Ставлю на то, что на русском он болтал бы чище и чаще Пушкина», – уверен гражданский активист Вячеслав Жуков.

«Чего ещё можно ожидать от ручной собачки Санду? Удивительно, как люди, попавшие в ряды нынешней власти, вместе с должностями будто обретают амнезию и теряют критическое мышление», – возмущается лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя презрительно предложил Носатому «зигануть», но обратился по поводу инцидента напрямую к его начальнику – премьер-министру Василе Тофану, ссылаясь на предвыборные обещания президентки Майи Санду.

«Вы поощряете в своём кабинете министров таких русофобов, как Носатый? А госпожа Санду на выборах обещала защищать русский язык и права русскоязычных граждан», – пишет Цырдя.

Руководитель молдавского Национального комитета «Победа» Алексей Петрович увидел в выходке министра не просто хамство, а угрозу национальной безопасности.

«Смесь экстаза, самодовольства и неприкрытого цинизма. Отдаст ли человек с такими психо комплексами приказ о «принуждении к миру» регионов, где плохо владеют государственным языком или вообще не относят румынский язык к числу государственных? Ответ ищите в гримасе оберста Носатого», — отметил Петрович.

Его успокаивает политолог Корнелиу Чуря.