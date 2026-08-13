В Киеве придумали, как «развести» Запад ещё на несколько миллиардов

Вадим Москаленко.  
13.08.2026 13:23
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


Киев должен выбить у Запада еще несколько миллиардов на подготовку кадров, которые будут направляться в Крым и Донбасс для осуществления украинизации в случае захвата этих территорий ВСУ в будущем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Евгений Магда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен выбить у Запада еще несколько миллиардов на подготовку кадров, которые будут направляться...

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«Если мы говорим о стратегии деоккупации, то необходима идеологическая и практическая подготовка учителей, социальных работников, священников, врачей. Их знакомство со спецификой региона, знакомство с традициями, лекции о неформальных вещах, которые знают только местные», – сказал Магда.

«И даже когда наши партнёры будут задавать вопросы о больших расходах на неподконтрольных территориях, то мы можем им говорить, что давайте мы за счёт их ресурса будет готовить таких инженеров человеческих душ», – предлагает хитрость укро-политолог.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Сухов признался, что шайка Зеленского ежемесячно ворует из бюджета десятки миллионов, «направляя» их на уже освобождённые Россией территории.

Метки:

English version :: Читать на английском В Киеве придумали, как «развести» Запад ещё на несколько миллиардов

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