Кастрюли не перестают ликовать высеру американского актера Эштона Катчера в Твиттере, в котором он возмутился «бомбардировкой» одесского стадиона «Черноморец», заключив: «Влад, ты проигрываешь. Сдавайся!». Имея в виду президента РФ Владимира Путина.

«О, великий!» (насчет «величия» — позже), — рукоплещут смерды. Смешно.

Но давайте разберемся, почему именно стадион так зацепил болезную общественность от Говерлы до Голливуда? Почему, например, на полуразрушенные от войны одесские музеи ей насрать, а тут как медом намазали, вернее другим, на что слетаются мухи?..

Итак, 7 августа, во время дроновой атаки, на стадионе происходит взрыв. Ну, не повезло стадиону соседствовать с портом и побережьем, где мобильная ПВО гоняет как невменяемая, убивая людей на пляжах.

Сначала укры «волают»: «Ракета!». Однако потом признают — это был ударный беспилотник. Целился ли он по стадиону? Ну, тут простая «арифметика», как для первоклассников. Основной удар пришелся по крыше. Но если дрон влетает, то влетает «в», а не «на» (все, как любят хохлы). И дырка в крыше красноречиво это демонстрирует — дрон упал, потому что его сбили.

Еще в копилку индивидам с ай-кью Катчера (такая же кастрюля, только не в горошек, а «Тефаль»): зачем Путину надо было «уничтожать стадион»? Чтобы сорвать запланированный на следующий день матч одесского «Черноморца» с «Колосом» из села Ковалевка? В Ковалевке, может быть, дело? В широте размаха «Колоса»?..

Да и украм, казалось бы, не все равно?

А им не все равно. Дело в том, что с некоторых пор они застолбили «Черноморец» как сакральное место. Если кто забыл, то именно с него 2 мая 2014 года толпы бесноватых болельщиков двинулись громить Дом профсоюзов. И именно там с тех самых пор уроды проводят фестиваль «Поколение», где выступают отпетые нацисты. Именно там собирал свои первые сектантские шабаши основатель «Азова» Билецкий (хорош спорт, да?).

Еще в советское время на стадионе пели Цой и Бутусов. В 90-е он пребывал в упадке. А в нулевых его реконструировал криминальный олигарх от «Партии регионов» Леонид Климов, сделав тренировочной базой своей карманной команды «Черноморец». По задумке он должен был затмить даже «Донбасс Арену». Не затмил, но приблизился. Однако 14-й год внес коррективы, и «регионал» продал стадион американской компании Allrise Capital Inc.

В эти дни на «Черноморце», в рамках того самого «Поколения», должны были голосить укро-зирки «Океан Эльзы», «Скай», Могилевская и ТНМК. И если первые хотя бы пытаются играть в нацистов лайт, то фронтмен ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта — нацист матерый. В футболке «Дякую боже, що я не москаль», он ходил еще тогда, когда не то что о Тягнибоке, о Ющенко ничего не знали…

И тут такую лафу «героическая» ПВО наломала, а понаехавшие зрители привыкли после концертов бесоебиться, оскверняя Одессу, бродить с факелами, показывая «здэсь хазяин украинэць». Тут и Катчер (мало ли, какую-нибудь акционершу, владеющую «Черноморцем», окучивает) «дольче виту» отработал.

И, да, о последнем. Пред которым млеют протекающие кастрюли. Актер фильмов класса «Б», вечный альфонс, человек с мутным криминальным прошлым, проходящий по делу серийного убийцы Майкла Гарджуло, известного по прозвищу «Голливудский потрошитель». Он якобы убил девушку Катчера, однако до сих пор неизвестно — ее убийство просто прицепили паровозом к другим преступлениям маньяка, или к нему причастен актер (в Интернете об этом тысячи материалов). Впрочем, вполне подходящее для кастрюльной любви «обликом морале».

Интересно, если убийца Леннона Чепмен, постоянно делающий из тюрьмы различные «политические заявления», вдруг выступит за Украину, они же его тоже в жопу поцелуют? Впрочем, это был не вопрос.