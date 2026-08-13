«Нам больше нечего предложить на продажу, кроме себя для войны» – экс-посол Украины в США

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Украина уже продала Западу всё, что у неё было, и теперь может торговать только войной.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можем ли мы торговаться? Можем, пока у нас есть ВСУ, и они дают результаты. Если успехов нет, то и торговаться нам нечем. По полезным ископаемым Трамп уже сказал, что забирает из Украины всё, что хочет. А наши чиновники так и не объяснили, что это означает. А больше мы их ничем не интересуем», – сказал Чалый.