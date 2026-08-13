«Мы на пороге мировой морской войны» – Бортник о заявлении Путина
Недавнее заявление российского лидера Владимира Путина, пообещавшего зеркальный ответ на попытки захвата российских судов, показывает, что шансы на полноценную океанскую войну между РФ и Западом резко возросли.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы находимся в шаге, в полушаге от морской войны, от битвы на морях и океанах», – сказал Бортник.
Он обратил внимание, что недавно в Швеции принято судебное решение, согласно которому, суда так называемого теневого флота РФ, «который не имеет британского и западного страхования», должны арестовываться и передаваться Украине.
Эксперт добавил, что на фоне этого ряд судов стали сопровождаться военными кораблями РФ.
«Заявление Путина – это уже набатный колокол, которым Россия пытается доказать Западу, что она действительно будет применять силу в случае такого рода войн, конфликтов, захватов этих судов», – отмечает Бортник.
Также он упомянул заявление командующего Тихоокеанским флотом РФ, который сообщил, что в их зоне ответственности проход тысячи кораблей, из которых 400 – это недружественные страны, и по отношению к которым российские ВМС способны применять меры.
«Фактически в ответ на угрозу парализации российской торговли в районе Балтийского моря, Ла-Манша, в районе Африки. Это и ответ, возможно, даже на намёки турецкой стороны о перекрытии проливов для торговых судов и Украины, и России», – не исключает Бортник.
По его словам, Запад, с одной стороны, понимает, что без блокады российских портов невозможно нанести существенный урон экономике РФ, но с другой осознает, что это риск неизбежного столкновения с ВМФ России.
«И вот именно ситуация на морях и океанах сейчас является наиболее опасной с точки зрения международной или мировой войны. Российско-украинская война по своей сути сейчас даже не столь опасна с точки зрения масштабирования, превращения в мировую войну…
А вот ситуация в морях и океанах действительно несёт угрозу столкновения, прежде всего флотов России с флотами Франции, Британии, других европейских стран НАТО, Японии. Менее вероятно, что с США, потому что США такого рода действия в отношении российских кораблей и судов не предпринимали раньше. Очень опасная ситуация», – тревожится Бортник.
English version :: Читать на английском «Мы на пороге мировой морской войны» – Бортник о заявлении Путина