«Мы на пороге мировой морской войны» – Бортник о заявлении Путина

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Недавнее заявление российского лидера Владимира Путина, пообещавшего зеркальный ответ на попытки захвата российских судов, показывает, что шансы на полноценную океанскую войну между РФ и Западом резко возросли.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся в шаге, в полушаге от морской войны, от битвы на морях и океанах», – сказал Бортник.

Он обратил внимание, что недавно в Швеции принято судебное решение, согласно которому, суда так называемого теневого флота РФ, «который не имеет британского и западного страхования», должны арестовываться и передаваться Украине.

Эксперт добавил, что на фоне этого ряд судов стали сопровождаться военными кораблями РФ.

«Заявление Путина – это уже набатный колокол, которым Россия пытается доказать Западу, что она действительно будет применять силу в случае такого рода войн, конфликтов, захватов этих судов», – отмечает Бортник.

Также он упомянул заявление командующего Тихоокеанским флотом РФ, который сообщил, что в их зоне ответственности проход тысячи кораблей, из которых 400 – это недружественные страны, и по отношению к которым российские ВМС способны применять меры.

«Фактически в ответ на угрозу парализации российской торговли в районе Балтийского моря, Ла-Манша, в районе Африки. Это и ответ, возможно, даже на намёки турецкой стороны о перекрытии проливов для торговых судов и Украины, и России», – не исключает Бортник.

По его словам, Запад, с одной стороны, понимает, что без блокады российских портов невозможно нанести существенный урон экономике РФ, но с другой осознает, что это риск неизбежного столкновения с ВМФ России.