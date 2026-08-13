«Мы на пороге мировой морской войны» – Бортник о заявлении Путина

Игорь Шкапа.  
13.08.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Украина


Недавнее заявление российского лидера Владимира Путина, пообещавшего зеркальный ответ на попытки захвата российских судов, показывает, что шансы на полноценную океанскую войну между РФ и Западом резко возросли.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавнее заявление российского лидера Владимира Путина, пообещавшего зеркальный ответ на попытки захвата российских судов,...

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«Мы находимся в шаге, в полушаге от морской войны, от битвы на морях и океанах», – сказал Бортник.

Он обратил внимание, что недавно в Швеции принято судебное решение, согласно которому, суда так называемого теневого флота РФ, «который не имеет британского и западного страхования», должны арестовываться и передаваться Украине.

Эксперт добавил, что на фоне этого ряд судов стали сопровождаться военными кораблями РФ.

«Заявление Путина – это уже набатный колокол, которым Россия пытается доказать Западу, что она действительно будет применять силу в случае такого рода войн, конфликтов, захватов этих судов», – отмечает Бортник.

Также он упомянул заявление командующего Тихоокеанским флотом РФ, который сообщил, что в их зоне ответственности проход тысячи кораблей, из которых 400 – это недружественные страны, и по отношению к которым российские ВМС способны применять меры.

«Фактически в ответ на угрозу парализации российской торговли в районе Балтийского моря, Ла-Манша, в районе Африки. Это и ответ, возможно, даже на намёки турецкой стороны о перекрытии проливов для торговых судов и Украины, и России», – не исключает Бортник.

По его словам, Запад, с одной стороны, понимает, что без блокады российских портов невозможно нанести существенный урон экономике РФ, но с другой осознает, что это риск неизбежного столкновения с ВМФ России.

«И вот именно ситуация на морях и океанах сейчас является наиболее опасной с точки зрения международной или мировой войны. Российско-украинская война по своей сути сейчас даже не столь опасна с точки зрения масштабирования, превращения в мировую войну…

А вот ситуация в морях и океанах действительно несёт угрозу столкновения, прежде всего флотов России с флотами Франции, Британии, других европейских стран НАТО, Японии. Менее вероятно, что с США, потому что США такого рода действия в отношении российских кораблей и судов не предпринимали раньше. Очень опасная ситуация», – тревожится Бортник.

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