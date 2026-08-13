«Это момент перехода»: российский ВПК ускоренно масштабирует производство реактивных дронов

Максим Столяров.  
13.08.2026 17:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 702
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Снижение количества дронов во время ударов по Украине связано с тем, что российский ВПК переходит на серийное производство новых «Герань-5», почти неуязвимых для дронов-перехватчиков

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Снижение количества дронов во время ударов по Украине связано с тем, что российский ВПК...

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«Что сейчас вообще происходит с Геранью? Герань-4 и Герань-5, насколько они способны изменить расклад в небе?» – спросили зрители.

«Сейчас мы прямо находимся в точке перехода. Российская армия переходит Герани-2 с пропеллерами, которая претерпела более семи модернизаций за время своего существования.

А сейчас идет переход на реактивные двигатели. Герань-3 как переходное звено было, скорость невысокая. Сейчас – с более мощными турбореактивными двигателями. И Герань-4 и Герань-5 отличаются, последняя уже скорее на крылатую ракету похожа. Так вот, у них скорость резко увеличилась до 600 км в час», – сказал Ширяев.

«Завод в Алабуге совершенно точно сейчас не парализован. Некоторые говорят, что он прекратил работу, потому что очень резко упало количество беспилотников в одном налете.

На самом деле это момент перехода. Одни снимаются с производства, другие ставятся. Турбореактивные двигатели все китайские. Смогут ли китайцы в таком количестве в необходимом их поставить России? Ну, если договорились, Китай, как промышленная страна, способен поставить любое количество двигателей.

И это резкий переход. Очень резкий. Потому что при таких скоростях они летят на высоте, до которой никакие беспилотники не дотягиваются. На 5 километров, конечно, поднимаются перехватчики «Ёлка», «Стинг», но у них скорость просадки батареи резко увеличивается», – добавил он.

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