Укро-генерал: Зеленский поставил во главе разведки очередного «ушлёпка» – «татарского соросёнка»

Недавно назначенный главой Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров является «крымско-татарским соросёнком», которого протаскивают на должности.

Об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто он такой – на жаргоне тех, кто давно с ним работает, и те, кто жили или служили в Крыму, – он «танкист». Кто такой «танкист»?

Уже во времена независимости Украины в Крыму был создан такой интернат, где детей представителей крымско-татарского народа собирали, и лучших готовили к определенным продвижениям. Этот институт находился в поселке Танковое, всех его выпускников называли «танкистами». Это такой крымско-татарский вариант соросовского направления, когда свои своих пропихивают. Вот как раз он – классический «танкист», и его всегда тянули за уши», – заявил Кривонос.