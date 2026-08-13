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Британия пытается снизить градус эскалации по отношению к Москве.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему недавнего интервью экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который теперь говорит, что не он отговорил Украину от подписания Стамбульских соглашений в 2023-м, а это было решение Киева.

При этом ранее глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия утверждал, что все было наоборот – приехал Борис Джонсон и сказал «давайте воевать».

«Интересно, почему Джонсон три года молчал в ответ на обвинение украинской стороны, а тут начал оправдываться. И это каким-то образом удивительно совпало с публикацией в европейской прессе в отношении того, что Британия пытается восстановить военные связи с Россией, чтобы избежать дальнейшей эскалации, я не исключаю, что британский корабль начинает лёгкий поворот. Новое правительство, новый подход, ограниченные денежные ресурсы, финансовые ресурсы Британии», – предполагает Бортник.

Он обратил внимание, что прежнее британское правительство фонтанировало геополитическими прожектами вроде 100-летнего договора с Украиной, созданием военного блока в Восточной Европе на фоне тяжелого экономического кризиса, который свалил несколько правительств подряд в Лондоне.