Бывший «азовец» потребовал от Драпатого сказать Зеленскому всю правду о положении на фронте

Игорь Шкапа.  
13.08.2026 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Диктатора Зеленского необходимо срочно привести в чувство, объяснив ему, что Украина вот-вот исчезнет.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатора Зеленского необходимо срочно привести в чувство, объяснив ему, что Украина вот-вот исчезнет. Об...

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«Настаиваю, что главнокомандующий ВСУ генерал Драпатый должен инициировать внеочередное заседание Верховной рады с участием Зеленского, закрытое, если надо, и доложить не этот мифический замок, которым кормят нас, а реальное состояние дел в войсках на фронте, с блокадой Одессы, с наступлением противника на Запорожье, ситуацию на Харьковщине, Славянск, Сумы», – сказал экс-депутат.

По его словам, на основе этого доклада политическое руководство должно принимать решение о мире.

«Многие говорят: «Все, кто в форме – это партия войны». Не представляете, что большинство сторонников мира, сторонников так называемой условной партии мира, это вот эти солдаты, вот эти люди, которые сидят в окопах на передке. Они как никто хотят мира, остановки войны!

И тут надо принимать решение. Мы сто раз говорили: надо принимать решение – и садиться разговаривать», – заявил Мосийчук.

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English version :: Читать на английском Бывший «азовец» потребовал от Драпатого сказать Зеленскому всю правду о положении на фронте

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