Британцам не нравятся «мужские дела» России в Ла-Манше

«Лондон находится под прицелом орудий российских кораблей» – с таким пугающим британцев заголовком вышла местная газета «The Telegraph» после появления в нейтральных водах недалеко от бывшей «владычицы морей» российского фрегата «Неустрашимый».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», автор материала тут же отмечает, что на корабле нет ракетных установок, а вот, если бы они были, то британская столица могла бы попасть под удар.

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Военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев в эфире телеканала «Первый Севастопольский» отмечает, что «Неустрашимый» в Ла-Манше сменил на боевом посту фрегат «Адмирал Григорович» и находится на дежурстве, сопровождая танкеры с российской нефтью. Горбачев также подчеркнул, что британцы не зря беспокоятся, ведь недалеко от корабля, вероятнее всего, есть и российские подлодки:

«Что касается нахождения наших кораблей там, это реализация принципов нашей морской политики, нашей морской доктрины, когда в различных точках Мирового океана силы нашего военно-морского флота обеспечивают безопасность нашего судоходства, рыболовства – и готовы соответствующим образом действовать. Такая практика, она существовала всегда, и сейчас, в силу понятных обстоятельств, мы вернулись к подобной практике и готовы к активным действиям с тем, чтобы, ну, во-первых, и не позорить наш флаг, и решать те задачи, которые ставятся. Безусловно, британцам это не нравится. Британия — владычица морей, и им не нравится то, что мы находимся у их берегов. Но я бы хотел отметить, что наверняка где-то там не очень далеко находятся и наши подводные лодки в соответствующих позиционных районах. И в этом смысле, наверное, это пострашнее, чем «Калибр» того же нашего фрегата. Ну и плюс ко всему, мы заставляем и их активно действовать, им, может быть, в сонном Туманном Альбионе не хотелось бы соответствующим образом реагировать, потому что наше присутствие вынуждает их тоже там находиться, отслеживать наши действия, вести разведку. Это тоже как бы обычная практика. И в этой связи можно сказать, что мы занимаемся настоящими мужскими играми на свежем воздухе, демонстрируя свой профессионализм и кредитоспособность».

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