«Подброшенный русскими джинн украинофобии выпущен в Польше. Дальше будет хуже» – Загородний

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В Польше ненависть к Украине и украинцам становится популярной как среди политиков, так и в народе, а значит, градус украинофобии продолжит расти.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил киевский политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что насчёт случаев ксенофобии и агрессии, которые встречаются в Польше и на бытовом уровне, и власть эту ксенофобию и подняла на высшую точку кипения?», – спросил ведущий.

«Хочу вас «успокоить» – будет ещё хуже. Джинн ксенофобии выпущен. Они качали эту историю десять лет. Её русские подбросили, и Германия активно работает над тем, чтобы украинцы и поляки никогда не были вместе. Потому что они понимают, что Украина и Польша – непобедимый тандем. Ну и в самой Польше хватает полезных идиотов. Если у Навроцкого выросли рейтинги после его заявлений, и растут у крайне правых партий – значит, в польском обществе существует запрос», – сказал Загородний.

По его мнению, поляки просто завидуют украинцам, которые могут хамить даже Трампу.