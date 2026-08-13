«Подброшенный русскими джинн украинофобии выпущен в Польше. Дальше будет хуже» – Загородний

Вадим Москаленко.  
13.08.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


В Польше ненависть к Украине и украинцам становится популярной как среди политиков, так и в народе, а значит, градус украинофобии продолжит расти.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил киевский политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Что насчёт случаев ксенофобии и агрессии, которые встречаются в Польше и на бытовом уровне, и власть эту ксенофобию и подняла на высшую точку кипения?», – спросил ведущий.

«Хочу вас «успокоить» – будет ещё хуже. Джинн ксенофобии выпущен. Они качали эту историю десять лет. Её русские подбросили, и Германия активно работает над тем, чтобы украинцы и поляки никогда не были вместе. Потому что они понимают, что Украина и Польша – непобедимый тандем. Ну и в самой Польше хватает полезных идиотов.

Если у Навроцкого выросли рейтинги после его заявлений, и растут у крайне правых партий – значит, в польском обществе существует запрос», – сказал Загородний.

По его мнению, поляки просто завидуют украинцам, которые могут хамить даже Трампу.

«Я считаю, что это признание силы Украины. Вы же знаете, как поляки относились к нам: что они – шляхта, а мы – никто. А тут оказывается, что Украина более субъектная.

Разве может президент Навроцкий спорить с Трампом в Овальном кабинете, как это сделал Зеленский? Не может.

Так что это всё ревность. Что оказывается, они уже не адвокаты, Украина уже сама общается с Брюсселем и США», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Подброшенный русскими джинн украинофобии выпущен в Польше. Дальше будет хуже» – Загородний

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