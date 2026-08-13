Украинские коммунальщики разбегаются с мест работы из-за страха перед ТЦК

Вадим Москаленко.  
13.08.2026 20:41
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, ЖКХ, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские работники коммунальных служб в любой момент могут лишиться брони – и быть мобилизованными в армию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские работники коммунальных служб в любой момент могут лишиться брони – и быть мобилизованными...

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«У нас есть проблема с сотрудниками коммунальных теплоэнерго и водоканалов. У них всего 75% бронирования.

И в последнее время у нас очень большой отток работников этих служб. Они идут в другие компании, частные или государственные, но где будет 100% бронь», – сказал Москаленко.

«Чтобы вы понимали, из 2000 тысяч сотрудников теплоэнерго только 400 забронированы. Кто-то достиг 70-летнего возраста, и с троих-четверых слетает бронирование.

Поэтому хорошие инженеры переходят в частные компании. Мы обращались относительно того, чтобы обеспечить равноценное бронирование, это очень важный вопрос, но пока напрасно», – жаловался он.

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