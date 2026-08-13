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На Украине пришли к выводу, что удары дальнобойными дронами по России не приводят к нужным для Киева результатам.

Об этом в интервью бежавшему из России иноагенту и террористу Евгению Киселеву заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий угодливо поинтересовался, когда украинские баллистические ракеты полетят по России.

По словам Подоляка, соответствующая программа «активно развивается».

«У нас есть дальнобойные дроны, они действительно эффективные инструменты, мы видим, горят склады, горят НПЗ, но без прямых масштабных ударов ракетами ничего не будет. Как только начнётся сопоставимое количество – сюда прилетело 30 ракет – в направлении Центрального федерального округа улетело 30 ракет, и они эффективно себя проявили – ничего не будет. [Без этого] никаких реалистичных выходов на переговорный процесс точно не будет», – рассуждал зе-подельник.

Он отказался говорить, на каком этапе находятся испытания украинской баллистики.