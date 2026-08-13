Подоляк угрожает накрыть Центральный федеральный округ РФ баллистическими ракетами

Игорь Шкапа.  
13.08.2026 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


На Украине пришли к выводу, что удары дальнобойными дронами по России не приводят к нужным для Киева результатам.

Об этом в интервью бежавшему из России иноагенту и террористу Евгению Киселеву заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине пришли к выводу, что удары дальнобойными дронами по России не приводят к...

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Ведущий угодливо поинтересовался, когда украинские баллистические ракеты полетят по России.

По словам Подоляка, соответствующая программа «активно развивается».

«У нас есть дальнобойные дроны, они действительно эффективные инструменты, мы видим, горят склады, горят НПЗ, но без прямых масштабных ударов ракетами ничего не будет.

Как только начнётся сопоставимое количество – сюда прилетело 30 ракет – в направлении Центрального федерального округа улетело 30 ракет, и они эффективно себя проявили – ничего не будет. [Без этого] никаких реалистичных выходов на переговорный процесс точно не будет», – рассуждал зе-подельник.

Он отказался говорить, на каком этапе находятся испытания украинской баллистики.

«Надо подождать немножко. Но я ещё раз подчёркиваю, моё субъективное мнение: без масштабирования ударов ракетных по территории России ничего не будет. То есть дроновое полезно, очень круто, но это не решит задачу принуждения России к миру», – вещал Подоляк.

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