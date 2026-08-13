Отслуживший в ВСУ соратник Порошенко: «Мы врём, что Путин не хочет переговоров»

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Если российкая пропаганда базируется на реальных фактах, которые приукрашиваются, то украинская – это ничем не подкрепленные вбросы.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР прошлого созыва от БПП Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу очень непопулярное мнение. У нас в обществе силой абсолютно все делается, что Путин не настроен на мирные переговоры. Я соглашаюсь в определенной мере, пожалуй, это так, но я хочу сказать, что и с нашей стороны нет настроя на мирные переговоры», – сказал Хлань.

По его словам, на Украине всегда говорят: «Мы хотим, Путин не хочет».

«Но ведь это ничем не подкрепляется. И, кстати, наша пропаганда немного отличается от российской тем, что российская пропаганда строится на каких-то фактах, приукрашивается и подается. Наша пропаганда строится просто, к большому сожалению, на вбросах тезисов, которые ничем не подкреплены: Путин не хочет, Россия не нация, хороших русских не бывает и так далее. И по списку», – говорит экс-депутат.

При этом он подчеркнул, что с первых дней начала российской СВО пошел добровольцем и отслужил год «в блиндажах по полной».