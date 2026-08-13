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У Украины слишком много экономических конкурентов в Евросоюзе, поэтому она никогда не станет частью этого объединения.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил киевский политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны наконец забыть про ЕС, и не компостировать себе мозги. Потому что поляки и венгры точно нас туда не пустят. Проведут референдумы, и скажут, что не хотят нас там видеть. Потому что мы конкуренты по многим позициям, экономическим в первую очередь. И не надо спорить с поляками на исторические темы. Нужно не прогибаться и ничего не признавать. Что мы тут, мы должны на цыпочках перед вами бегать? Нужно просто дать понять полякам, что оружия и технологии они не получат, с такими мансами», – важничал Загородний.