«Система беззакония»: за пять месяцев на Украине ТЦК совершили 9000 тысяч преступлений

Вадим Москаленко.  
10.06.2026 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


ТЦК ежемесячно совершают несколько тысяч преступлений по отношению к гражданам Украины.

Об этом в интервью «Радио свобода» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ТЦК ежемесячно совершают несколько тысяч преступлений по отношению к гражданам Украины. Об этом в...

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«В этом году за пять месяцев я получил больше 3000 жалоб на действия ТЦК. В 2025 году их было 6127 жалоб.

Но это именно жалобы от граждан. В это число не входит, сколько мы выявили нарушений. То есть, эту цифру можно смело умножать на три, как минимум», – сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что среди нарушений – системное насилие, использование балаклав, съём знаков различия представителями ТЦК.

«Вот, последний случай в Днепре. Молодая семья, поженились в конце мая. С утра они вдвоём выходят, и по словам жены, на мужа напали десять человек в балаклавах и военной форме.

А тем же днём, вечером, жена узнала, что мужа больше нет. Он умер. По словам ТЦК – от сердечной недостаточности.

И это не единичный случай, когда непонятные граждане в балаклавах физически задерживают других граждан. Это не просто нарушение прав, это уголовное преступление группы лиц.

И это уже превратилось в систему беззакония, вседозволенности. Они могут делать всё, что захотят», – жаловался укро-чиновник.

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English version :: Читать на английском «Система беззакония»: за пять месяцев на Украине ТЦК совершили 9000 тысяч преступлений

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