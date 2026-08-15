Укро-головоломка: И с Вучичем рыбку съесть, и Косово не подавиться

Вадим Москаленко.  
15.08.2026 15:30
  (Мск) , Киев
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Балканы, Косово, Политика, Сербия, Украина


Президент Сербии Александр Вучич «побаивается», что такая «авторитетная» страна, как Украина, признает Косово, и это будет «важным прецедентом».

Об этом в эфире «Oboz Ua» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич «побаивается», что такая «авторитетная» страна, как Украина, признает Косово, и...

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По его мнению, ничего страшного в связи со скандалом вокруг снятия укро-флага в Приштине не произошло, но Зеленскому стоило, помимо Белграда, посетить и Албанию.

Депутат подчеркнул важность «помощи народа Косово» в виде санкций и тренировки украинских боевиков. Мережко поставил это в пример Сербии.

«Для нас важно улучшать отношения с Сербией и одновременно, что важно, не потерять доверие, поддержку и Албании, и народа Косово. Даже у нашего врага России есть представительство в Косово», – сказал бандеровец.

Он назвал «опасной ловушкой», когда Россия проводит «абсолютно необоснованные параллели» между Крымом и Косово. При этом депутат посетовал на то, что Вучич выдвигает Украине ультиматумы относительно признания Косово, тогда как не выражает никаких претензий странам НАТО, признавшим сепаратистов.

«У Украины огромный авторитет как страны, которая борется с российской агрессией. И к нам прислушиваются другие страны. Поэтому такое признание со стороны Украины может стать важным прецедентом. Вучич этого побаивается», – уверен Мережко.

Он подтвердил, что Сербия через третьи страны продолжает продажу советских снарядов Украине, и если Киев признает Косово, то есть риск остановки снабжения.

«Непризнание Косово, признание Косово – всё будет использовано [Москвой] против нас, однако улучшение отношений между Украиной и Сербией – это не на пользу Москве, они нервничают. Тот факт, что Сербия продолжает продавать оружие – это тоже не на пользу Москве. Нужно бороться с российскими нарративами, которые сравнивают Косово и Крым», – вещал Мережко.

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