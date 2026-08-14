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Призывы остановить СВО по текущей линии фронта неприемлемы для России. Москва не будет повторять террористическую политику Киева, но армия усиливает давление на бандеровскую Украину.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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