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Заключение «морского перемирия», которое якобы (по данным «Рейтерс») предложил России украинский узурпатор Владимир Зеленский, приведет к снятию «блокады» Крыма.

Об этом беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью киевскому политологу Юрию Романенко (в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одно маленькое «но», из-за чего эта инициатива может не сработать. Прекратить удары по портовой инфраструктуре и гражданским судам в Черном море, либо в Черном и Азовском? От этого сильно зависит реализация украинской задумки по превращению Крыма в логистический остров. Если мы отказываемся от ударов в Азовском море, Россия спокойно восстанавливает паромную переправу и начинает обеспечивать Крым топливом и всем остальным, перевозить туда-сюда войска, как было до открытия так называемой трассы «Новороссия». Ничего не изменяется», – сокрушается Тышкевич.

Он признал, что Россия сохранила значительное количество своих паромов (поврежденные можно восстановить). Кроме того, не существует запрета на покупку гражданских судов в Европе.

Политолог Юрий Баранчик уверен, что, предлагая сделку, Зеленский демонстрирует свою слабость, и России не нужно на неё соглашаться.

«Время сейчас работает против Киева. Россия, соглашаясь на мораторий сегодня, добровольно снимает давление именно в тот момент, когда его предельная отдача максимальна. Смысла его принимать сейчас никакого.«Взаимность» здесь довольно условна. Для России морская торговля — один из нескольких экспортных контуров большой экономики. Для Украины устойчиво работающий Одесский морской кластер – безальтернативная вещь», – написал Баранчик в своем канале.

Такого же мнения придерживается участник СВО оператор БПЛА Андрей Малахов.

«Мы в заведомо более сильной позиции. Украина уже потеряла Черное море, и остается только добить ее порты на Дунае. Мы же пока сохраняем судоходство, и отключить его нам несоизмеримо сложнее и дороже. Но если даже всё пойдет по наихудшему сценарию, размен «Черное море на Черное море» нам выгоден. Украина таким образом потеряет море вообще, а мы — одно из морей», – пишет Малахов.

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин считает, что морская блокада «портов Новороссии, временно оккупированных киевским режимом», крайне выгодна России.

«Она убирает с мирового рынка криминальные поставки по бросовым ценам продовольствия из бывшей Украины и, тем самым, лишает социалистических и коммунистических «братушек» из стран Глобального Юга желания выкручивать руки России, мол, мы будем скупать украинское продовольствие, а вы, русские, должны терпеть и нам ноги лизать» – утверждает Конаныхин.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев резюмирует: