«Полная херня». Зе-«перемога» с «освобождением 750 км» ожидаемо превратилась в «зраду»

Игорь Шкапа.  
14.08.2026 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1698
 
Война, Запорожье, Россия, Украина


Украинское руководство, накануне раструбившее об успешном контрнаступе ВСУ и отвоевании сотен квадратных километров, кратно преувеличило успехи на Александровском направлении (стык Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей).

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство, накануне раструбившее об успешном контрнаступе ВСУ и отвоевании сотен квадратных километров, кратно...

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«Контрнаступление, которое у нас так воспевают последние дни. Хочу сказать так: враг подошел на 20-25 км к городу [Запорожье], а у нас в новостях... Я вчера послушал главнокомандующего выступление, что у нас там 745 квадратных километров освобождено», – указал Бутусов.

Он говорит, что специально созвонился со всеми командирами на этом направлении.

«Говорю: «Да мы, наверное, уже Великую Новоселку должны отбить
с такими темпами». Но нет, враг контролирует, к сожалению, Гуляйполе, враг продолжает атаки.

То есть, мы смогли захватить определенную часть земли, которую враг захватил, но на самом деле большую часть того, что он захватил во время своей атаки от Великой Новоселки на Гуляйполе, к сожалению, мы не вернули.

Поэтому нет никаких оснований говорить о каком-то оптимизме. Там нужен реализм», – заявил Бутусов.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев также объясняет:

«Зеленский и весь его пропагандистский аппарат внезапно объявили о занятии сразу 26 сел и 700 кв км на Запорожском направлении. Это, конечно, полная херня. На самом деле, фактически он объявил об окончании длившейся с апреля военно-информационной стратегической операции и бессмысленного массового убийства солдат ВСУ, с февраля по апрель и с июня по июль посылавшихся на просачивание, обозначать своё присутствие в посадках рассматриваемой зоны. Их уничтожали, но Киев посылал новых снова и снова. Всё ради сегодняшнего объявления и обозначения смертников с флагами в серой зоне».

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English version :: Читать на английском «Полная херня». Зе-«перемога» с «освобождением 750 км» ожидаемо превратилась в «зраду»

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