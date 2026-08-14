«Мужественный. Ему непросто». Лавров расписал достоинства Вучича, обнимающегося с Зеленским

Михаил Рябов.  
14.08.2026 12:45
  (Мск) , Москва
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Балканы, Политика, Россия, Сербия


Глава МИД РФ Сергей Лавров предпочёл избежать критики в адрес сербского президента Александра Вучича, который накануне с почестями принял в Белграде главаря нацистского режима Зеленского.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предпочёл избежать критики в адрес сербского президента Александра Вучича,...

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«Президенту Сербии Вучичу непросто. Он очень опытный политик. И он привержен курсу на евроинтеграцию.

На данном этапе Евросоюз над ним издевается, просто его шантажирует. Они говорят: да, Сербия давно уже стоит в очереди, но мы будем ускорять переговоры, когда выполните два основных требования. Первое – признайте независимость Косово. И второе – присоединяйтесь ко всем действиям и решениям ЕС в отношении России.

Он мужественно выдерживает это давление уже не один год. Мы Сербии продаем газ по очень выгодным ценам и никогда ничего не требуем от Сербии, кроме того, что будет неприемлемо, если наши сербские братья будут участвовать в вооружении киевского режима. Президент Вучич принял специальное решение, запрещающее подобные акции.

Согласие на назойливые просьбы Владимира Александровича Зеленского быть принятым отразило, наверное, намерение Александра Вучича немного ослабить давление Евросоюза. Давление это беспардонное, хамское. Они действуют так, как будто у них уже «четвертый рейх», – сказал Лавров.

Слова министра о том, что Вучич блокирует продажу оружия Украине, вызывают удивление – с учетом того, что недавно сам сербский президент говорил противоположное – он допускал поставки ВСУ через посредников, объясняя это необходимостью загрузки предприятий ВПК Сербии.

«Русские были недовольны, но это было мое решение», – говорил Вучич.

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