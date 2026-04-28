«Нужно было зарабатывать деньги и кормить рабочих»: Вучич объяснил, почему сербское оружие шло на Украину

Олег Кравцов.  
28.04.2026 11:16
  (Мск) , Москва
Сербия не является марионеткой России, которую Запад рисует как исчадие ада.

Об этом в эфире видеоблога The Rest Is Politics заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие, бывший директор по коммуникациям и стратегии на Даунинг-стрит Аластер Кэмпбел и экс-член кабинета министров, политик и дипломат Рори Стюарт попросили объяснить позицию Сербии в отношении России.

«Вы всегда представляли себя маяком демократии. Россия была маяком зла, что не соответствует действительности», – сказал Вучич.

Он заметил, что Сербию на Западе всегда называли «российской марионеткой».

Ведущие тут же заметили, что Сербия поставила Украине много боеприпасов, но Вучич не хочет об этом говорить.

«Я выполнял свою работу, продавая наши боеприпасы разным странам, потому что нам нужно зарабатывать деньги и кормить наших рабочих. А потом мы обсуждали это с русскими. Они набросились на меня в лицо. Они говорили мне всякое, а отвечал им, что думаю, прозрачно и искренне. Я не собираюсь это обсуждать и не собираюсь разглашать, что было сказано на закрытых встречах», – заявил сербский лидер.

При этом он подчеркнул, что не рассматривал это как поддержку Украины, А Сербия не продавала оружие ни одной из воюющих сторон.

По его словам, боеприпасы на Украину попадали в виде реэкспорта из африканских стран, Боснии и Герцоговины, Болгарии.

«Русские были недовольны, но это было мое решение», – заявил Вучич.

