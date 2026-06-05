Урсулу фон дер Ляйен скоро сместят – депутат Европарламента выступила на ПМЭФ

Максим Столяров.  
05.06.2026 21:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Всё мыслящее население Европы хочет дружить с Россией, но вынуждено подчиняться приказам Брюсселя.

Об этом на ПМЭФ-2026 заявила депутат Сената Румынии и Европейского парламента Диана Шошоакэ, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё мыслящее население Европы хочет дружить с Россией, но вынуждено подчиняться приказам Брюсселя. Об...

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«Я хочу сказать, что румынский народ Вас не ненавидит. Румынский народ заинтересован в мире с Россией. Мы не хотим помогать Украине, не хотим поставлять им ни деньги, ни оружие.

Но, к сожалению, сейчас Румыния управляется из Брюсселя. Я не могу передать Вам тёплые приветы от нашего президента, потому что у нас и президента-то нет», – сказала Шошоакэ.

Она напомнила, как в 2023 году не позволила украинскому диктатору Зеленскому выступить в румынском парламенте.

«Я хотела бы передать сердечные приветствия румынского и европейского народа. Прежде всего, тех людей, у которых ещё остались мозги. Это люди, которые хотят сотрудничать с Россией.

Мы не враги. Россия является крупнейшей страной в мире, одна из крупнейших экономик. Мы восхищаемся вашим мужеством, силой, и хотим поздравить вас со всем, чего вам удалось добиться, и что вы продолжаете делать в рамках этого форума.

Я уверена, что совсем скоро у нас больше не будет Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии», – добавила евродепутат.

Владимир Путин не стал комментировать внутриполитическую ситуацию в Румынии.

«Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии», – сказал президент.

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