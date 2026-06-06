Путин готовит беспрецедентные удары по Киеву и Львову, – экс-советник Кучмы
Ответ президента РФ Владимира Путина на хамское письмо криворожского диктатора Зеленского свидетельствует, что готовятся беспрецедентные удары по объектам и «ритуальным местам» киевского режима.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нифига от этого украинцы не получат, кроме больших проблем, будут удары, ждите. Жесточайшим образом [ответил Путин], Зеленский пытался его достать, опустить, а он соответствующе ответил Зеленскому. Очень серьёзные заявления сделаны. Никаких встреч, перемирий, договорённостей не будет. Будут удары по Киеву, опять [Путин] сказал про Старобельск этот. Будет ещё большая трагедия, надо вам, народ, в этом утвердиться, будут удары.
Путин назвал письмо «бумажкой», он прекрасно понимает, что это всё отговорки, потому что идёт параллельно подготовка гаагского трибунала над Путиным, поэтому для него, как говорится, или под венец или к прокурору. А под венец – это значит, уничтожение режима Зеленского вместе с Зеленским», – сказал Соскин.
«Приготовьтесь, удары будут беспредельные. Не знаю, куда Зеленский даст команду бить по Московии, а Путин чётко будет бить по Киеву и по Львову. …Могут ударить по «ритуальному месту», где перезахоронили останки Мельника с супругой, могут туда бахнуть.
Обязательно по Львову очень мощный удар, очень кровавый. Показательно, туда, ближе к Польше. Выход один, спасение утопающих – дело рук самого утопающего», – предупреждал укро-эксперт.
Он также не исключил удара по украинскому МИДу.
«Могут ударить по Сибиге, по МИД, уже был там близко предупредительный, а могут ракетой прям по зданию бахнуть. Это сто процентов. Потому что Сибига их уже достал по полной программе», – добавил Соскин.
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