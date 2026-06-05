Президент РФ Владимир Путин жёстко ответил на открытое «письмо», с которым к нему имел наглость обратиться киевский узурпатор Владимир Зеленский.

Своё заявление российский лидер сделал на площадке Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём выступлении Путин рассказал, что по его каналам украинская сторона еще две недели назад дала понять, что желает встречи с российским руководством на самом высшем уровне.

«И вот здесь самое главное. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР, где погибли подростки. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил: «Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей». Он говорит: «У меня нет объяснений». У меня, вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую», – рассказал Путин.