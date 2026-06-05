«Работайте, братья!» – Путин дал публичный ответ на открытое письмо Зеленского

Максим Столяров.  
05.06.2026 18:35
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Президент РФ Владимир Путин жёстко ответил на открытое «письмо», с которым к нему имел наглость обратиться киевский узурпатор Владимир Зеленский.

Своё заявление российский лидер сделал на площадке Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин жёстко ответил на открытое «письмо», с которым к нему имел...

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В своём выступлении Путин рассказал, что по его каналам украинская сторона еще две недели назад дала понять, что желает встречи с российским руководством на самом высшем уровне. 

«И вот здесь самое главное. Это было 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР, где погибли подростки. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой.

Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил: «Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей». Он говорит: «У меня нет объяснений». У меня, вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую», – рассказал Путин.

«Это письмо, о котором вы сейчас сказали, они, оно действительно с элементами хамства. Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе.

И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.

И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – заявил российский президент.

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English version :: Читать на английском «Работайте, братья!» – Путин дал публичный ответ на открытое письмо Зеленского

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