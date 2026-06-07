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Минувшей ночью Украина нанесла удар, разрушив мостовое полотно в районе н.п. Чонгар на границе Крыма и Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто – транспорт перенаправлен через пункты «Армянск» и «Перекоп».

Очевидцы утверждают, что повреждения моста незначительные (на украинских каналах уже даже появились фото дыр в покрытии), и уже в ближайшие дни можно ожидать возобновления движения (при условии, что ВСУ не попытаются добить). Однако у комментаторов вызывает резонный вопрос – почему Россия подобным образом не бьёт по мостам на Украине, парализуя логистику врага?

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«Новость как будто специально для свидетелей нашей секты «чтобы перекрыть движение по мостам нужно столько бомб и снарядов, сколько у нас нет» и «да вообще не в мостах дело». Хохлы-то, оказывается, по мостам бить могут. Вот это открытие!» – пишет экс-глава «Россотрудничества» Евгений Примаков.

Силы спецопераций Украины, тем временем, опубликовали заявление о «взятии под воздушный контроль» сухопутного коридора на участке Мелитополь-Чонгар.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что проблема с поставками топлива на полуостров, вызванная террористическими ударами ВСУ по трассе «Новороссия», должна быть решена ориентировочно к началу июля.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») накануне заявил, будто российская армия пока что не имеет возможности разрушить «стратегически важные переправы» через Днепр.

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков ранее заявлял, что и без ракетных ударов Россия давно могла бы вывести из строя железнодорожную сеть Украины.