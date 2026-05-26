Российская армия пока что не имеет возможности разрушить «стратегически важные переправы» через Днепр.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мосты через Днепр проектировали советские инженеры, а строили советские строители из советских же материалов. И строили с расчетом на то, что они смогут выдержать сотни — я подчеркиваю, сотни — попаданий наиболее распространенных боеприпасов середины XX века. То есть авиабомб массой 250 — 500 килограммов.

На сегодняшний день у нас есть крылатые ракеты, сопоставимые с ними по разрушительной силе. Но с учетом того, какое количество их необходимо для разрушения одного моста — тотального разрушения, чтобы его нельзя было восстановить за месяц-два, — применять их попросту нецелесообразно.

С другой стороны — есть планирующие авиационные бомбы массой в полторы — три тонны. Но они до стратегически важных переправ пока не достают. А как будут доставать — обязательно прилетят, не сомневайтесь в этом», – сказал Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».