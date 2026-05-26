Официально объяснена невозможность разрушения мостов через Днепр
Российская армия пока что не имеет возможности разрушить «стратегически важные переправы» через Днепр.
Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
«Мосты через Днепр проектировали советские инженеры, а строили советские строители из советских же материалов. И строили с расчетом на то, что они смогут выдержать сотни — я подчеркиваю, сотни — попаданий наиболее распространенных боеприпасов середины XX века. То есть авиабомб массой 250 — 500 килограммов.
На сегодняшний день у нас есть крылатые ракеты, сопоставимые с ними по разрушительной силе. Но с учетом того, какое количество их необходимо для разрушения одного моста — тотального разрушения, чтобы его нельзя было восстановить за месяц-два, — применять их попросту нецелесообразно.
С другой стороны — есть планирующие авиационные бомбы массой в полторы — три тонны. Но они до стратегически важных переправ пока не достают. А как будут доставать — обязательно прилетят, не сомневайтесь в этом», – сказал Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков ранее заявлял, что и без ракетных ударов Россия давно могла бы вывести из строя железнодорожную сеть Украины.
«Вывести из строя железнодорожную сеть ВСУ диверсионными методами было достаточно просто, это совершенно штатная задача бригад специального назначения. Нас этому учат!» – говорил он.
Укро-эксперт Дмитрий Снегирев уверял, будто между Украиной и Россией якобы есть негласная договоренность не бить по мостам. Поэтому ВСУ не предпринимают новых попыток уничтожить Крымский мост, а Россия сохраняет в целостности украинские мосты через Днепр.
