Политолог: Российское ТВ обманывает общество, подсовывая «Ковтуна» вместо объяснения опасности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главная ошибка России в конфликте на Украине – это недооценка противника. На федеральных каналах годами высмеивали «клоуна» Зеленского, который в итоге превратился в диктатора и удерживает власть уже 7 лет. Теперь подобное пренебрежение транслируется в адрес руководства стран Евросоюза.

На это в эфире видеоблога «Книжный день Центр» обратил внимание политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы должны понимать, что нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не «просроченный». Нам противостоит очень опасный, очень подлый, очень циничный, очень преступный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень многое. Почему это нужно говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником: «Смотрите, какие они идиоты, смотрите, какие они дебилы». Только от того, что мы так посмеёмся, победа не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными Ковтунами – ну, нам их специально и подставляли: «Смотрите, какие там дебилы! Ну это же смешно». А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже четыре года, кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо, потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить», – заявил Шишкин.

По мнению эксперта, нельзя так же недооценивать западные элиты.