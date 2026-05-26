Политолог: Российское ТВ обманывает общество, подсовывая «Ковтуна» вместо объяснения опасности
Главная ошибка России в конфликте на Украине – это недооценка противника. На федеральных каналах годами высмеивали «клоуна» Зеленского, который в итоге превратился в диктатора и удерживает власть уже 7 лет. Теперь подобное пренебрежение транслируется в адрес руководства стран Евросоюза.
На это в эфире видеоблога «Книжный день Центр» обратил внимание политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы должны понимать, что нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не «просроченный». Нам противостоит очень опасный, очень подлый, очень циничный, очень преступный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень многое.
Почему это нужно говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником: «Смотрите, какие они идиоты, смотрите, какие они дебилы». Только от того, что мы так посмеёмся, победа не приближается.
Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными Ковтунами – ну, нам их специально и подставляли: «Смотрите, какие там дебилы! Ну это же смешно». А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже четыре года, кроваво боремся.
Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо, потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить», – заявил Шишкин.
По мнению эксперта, нельзя так же недооценивать западные элиты.
«Если верить тому, что пишет в газетах или сообщает на радио наша пропаганда, то надо признать, что во главе государств все сплошь одни идиоты и ничтожества. Макрон – полное ничтожество: подкаблучник, жена его избивает, безвольный, никаких шансов на будущее у него нет, и прочее.
Канцлер ФРГ Мерц – опять ничтожество, зануда, дурак, ставленник каких-то там теневых сил. Предшественник его, Шольц, тот и вовсе был ливерной колбасой, чего только не говорилось.
Про всех этих постоянно меняющихся премьеров Великобритании, что нынешний Стармер – ничтожество, что до него все эти были. Один Борис Джонсон чего стоит, клоун из клоунов.
В США четыре года только что правил Байден, выживший абсолютно из ума, не понимающий, в каком мире он находится…
Допустим, они такие. Но только тогда давайте задумаемся, а с кем же мы четыре года ведём гибридную войну? Если там сплошь одни ничтожества во главе, то почему до сих пор эта гибридная война не увенчалась полной победой России?».
English version :: Читать на английском Политолог: Российское ТВ обманывает общество, подсовывая «Ковтуна» вместо объяснения опасности
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: